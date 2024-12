Solasta II annoncé : la suite du RPG tournera sous Unreal Engine 5

Un accès anticipé prévu pour 2025 et une démo gratuite très bientôt

Se déroulant plusieurs décennies après les événements de Solasta: Crown of the Magister, Solasta II nous transporte dans Neokos, une terre aussi magnifique que troublée. Le continent est dominé par Shadwyn, une entité puissante et inquiétante, incarnée par la voix emblématique d’Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Hades II). Face à la propagation inexorable de la corruption, un groupe d’aventuriers devra unir ses forces pour affronter des factions rivales, relever des défis stratégiques et combattre des ennemis redoutables.

Le lancement en accès anticipé sur PC est prévu pour 2025, mais il n’y aura pas besoin d’attendre jusque-là pour découvrir ce nouveau chapitre. Une démo jouable gratuite sera disponible dès le début de l’année prochaine, permettant à la communauté de se plonger dans l’univers de Neokos, un continent marqué par des conflits millénaires et une corruption grandissante.

Le directeur créatif du studio, Mathieu Girard, souligne l’ambition du projet :

« Avec Solasta II, nous allons encore plus loin, en repoussant les limites passées et en apportant une nouvelle approche de la profondeur tactique, du fun et de l’accessibilité. Ce projet est nourri par l’ambition, le respect pour nos joueurs et une conviction partagée dans la force de ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. »

Il vous faudra assembler un groupe de 4 aventuriers avec des compétences et capacités uniques et il sera possible de jouer en solo ou en multijoueur en ligne jusqu’à 4 joueurs. Les bataille exploiteront les règles de la cinquième édition de D&D. Le titre sera jouable aussi à la manette que sur clavier/souris. Comme pour son premier jeu, Tactical Adventures prévoit de collaborer étroitement avec les joueurs pour peaufiner Solasta II au fil de son développement.