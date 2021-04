Solasta: Crown of the Magister sortira d’accès anticipé le 27 mai

Lors de notre dernier AG French Direct, nous vous parlions des nouvelles fonctionnalités de Solasta: Crown of the Magister, qui s’est doté d’un éditeur de donjon. Après sept mois passés en accès anticipé, le titre est très proche de sa maturation, puisque Tactical Adventures annonce la sortie définitive du jeu dans sa version 1.0.

Sortie complète le mois prochain

Vous pourrez donc découvrir la version complète de Solasta: Crown of the Magister dès le 27 mai prochain, lors de sa sortie d’accès anticipé. L’équipe de développement profite de cette annonces pour remercier celles et ceux qui ont participé à l’aventure jusqu’ici, et nous promet quelques nouvelles excitantes avant le lancement du jeu.

Avec cette version, le jeu proposera 40 heures de jeu et les sauvegardes en provenance de l’accès anticipé devraient normalement être compatibles avec cette 1.0. L’équipe conseille tout de même de tenter une nouvelle partie afin de voir tout ce que cette version apportera. Après le lancement, on nous promet des mises à jour, notamment en ce qui concerne le créateur de donjons qui restera pour l’instant en bêta.

Rendez-vous donc le 27 mai pour découvrir tout cela.