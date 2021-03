Solasta: Crown of the Magister nous présente son éditeur de donjons

En accès anticipé sur Steam depuis octobre 2020, Solasta: Crown of the Magister devrait débarquer définitivement sur PC cette année. Et après avoir laissé une bonne première impression, le jeu a profité de ce statut temporaire pour garnir son contenu de différentes fonctionnalités.

Parmi elles, un Dungeon Maker, qui vient d’être annoncé par Tactical Adventures au cours du dernier AG French Direct. Présentée en vidéo, cette feature risque d’intéresser celles et ceux qui ont en tête le donjon de leurs rêves.

Donjons & Constructions

Comme tout éditeur de niveaux qui se respecte, l’outil offre la possibilité d’ajouter une multitude de salles ne demandant qu’à être garnies de monstres, de pièges et bien entendu de trésors. Partant d’une grille vide, vous disposez de différents types de pièces où leur taille, leur contenu et la façon dont elles se relient entre elles s’ajustent à votre guise.

Des ambiances diverses sont également disponibles, lesquelles modifient la luminosité et la colorimétrie de votre donjon. Côté décoration, les éléments sélectionnables varient selon l’environnement choisi pour la création du donjon. Ainsi, aux côtés des ennemis, portes cachées, zones de repos et textes incorporés, le objets que vous avez disséminés à l’intérieur de vos pièces peuvent même servir de couverture en combat.

Voilà donc de quoi laisser aller votre côté créatif et, si vous êtes assez satisfait(e) du résultat, il est possible de partager le donjon fraîchement construit afin que d’autres joueurs puissent s’y aventurer.

Le Dungeon Maker de Solasta: Crown of the Magister arrivera à l’occasion de la sortie du patch de printemps, disponible d’ici la fin de ce mois de mars. Le titre est par ailleurs toujours jouable via l’accès anticipé de Steam.