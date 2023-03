Accueil > Actualités > Le tactical Solasta : Crown of the Magister va sortir une extension massive en mai, Palace of Ice

Parmi les jeux récompensés lors des Pégases 2023, on retrouve Solasta : Crown of the Magister, un tactical-RPG qui a été auréolé de la statuette du « Meilleur service d’exploitation » grâce au long suivi du studio Tactical Adventures. Ce suivi n’est d’ailleurs pas tout à fait terminé puisque l’équipe avait encore une belle surprise à réserver à sa communauté, avec la présentation de Palace of Ice, un DLC massif qui viendra conclure cette épopée de la plus belle des manières.

Place à l’ère glaciaire

L’aventure s’apprête à toucher à sa fin après deux ans de support, voire trois si on compte la sortie du jeu en accès anticipé. Ce nouveau DLC sortira dans le courant du mois de mai et promet d’apporter une nouvelle campagne massive avec plus de 25 heures de jeu au programme et des tas de nouveautés. On retrouvera par exemple deux nouvelles races jouables avec les Gnomes et les Tieffelins, mais aussi des améliorations dans le système de création de donjons, des effets météorologiques inconnus, etc…

Une édition complète du jeu nommée Solasta : Lightbringers Edition sortira à la même occasion et contiendra tous les DLC payants du jeu. Que celles et ceux qui ne voudraient pas débourser un centime de plus ne se sentent pas lésés, une mise à jour gratuite sera aussi disponible avec quelques nouveautés en plus sur le système de création de personnages et la partie création de donjons.

Solasta: Crown of the Magister est disponible sur PC.