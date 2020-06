Solar Ash et son univers coloré débarquent également sur PS5 en 2021

Le studio Heart Machine (déjà auteur de Hyper Light Drifter) vient d’annoncer la sortie l’année prochaine de leur nouveau titre, Solar Ash (et non plus suivi de Kingdom) également sur PS5. Annoncé pour la première fois en mars 2019, le jeu au design très coloré faisant penser au très bon Fury nous a montré, dans une courte vidéo, les capacités de son héroïne aux allures psychédéliques.

La tête dans les étoiles

Autour d’un trou noir, l’héroïne affronte une mystérieuse entité qui l’envoie dans de sales draps. Se relevant difficilement du sol, elle finit par sprinter en sautant de pierre en pierre au dessus d’un cours d’eau. Arrivant au bord d’une falaise, nous nous retrouvons tête en bas. La gravité semble donc avoir son intérêt. Nous n’en savons pas plus mais la direction artistique parait une fois encore très intéressante.