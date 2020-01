Sly Cooper – Un cinquième épisode serait-il en développement ?

Les rumeurs ont le vent en poupe ces derniers temps, de la plus farfelue à la plus alléchante. Nous vous parlions notamment, il y a quelques jours, d’un possible retour de la licence Silent Hill, ou encore de l’arrivée hypothétique de la Bioshock Collection sur Switch. Aujourd’hui, parlons de Sly Cooper, qui pourrait bien refaire une apparition sur le devant de la scène avant la fin de l’année.

Deux revendeurs pour le prix d’un

L’information ne serait pas si surprenante que ça, à l’approche de la prochaine PlayStation, et elle fera sans doute sourire de nombreux fans s’il s’avère qu’elle est véridique. Sly Cooper pourrait bien avoir droit à un cinquième volet, et ce pas plus tard que cette année. On aime à croire, par ailleurs, que cette possible sortie pourrait même coïncider avec celle de la PS5… Mais n’allons pas trop vite en besogne.

Ce qui nous met la puce à l’oreille, c’est le listing, cette semaine, d’un Sly Cooper 5 chez Instant Gaming et chez sa filiale Press-Start. Au rang des informations, il n’y a toutefois rien à se mettre sous la dent, si ce n’est une jaquette factice annonçant malgré elle une parution sur PS4. Par ailleurs, pas de date de sortie, mais une période s’étalant sur l’année 2020, ce qui n’est pas détonnant.

On prendra pour le moment cette information entre de grosses pincettes. Mieux vaut attendre une réelle confirmation de la part de Sony avant de crier victoire. D’autant que, pour rappel, le dernier épisode en date remonte tout de même à 2013, avec Sly Cooper : Voleurs à travers le Temps sur PlayStation 3 et PS Vita.