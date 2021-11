The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition se paye un dernier trailer

On le connait déjà, vous le connaissez déjà, mais The Elder Scrolls V: Skyrim voulait une nouvelle fois se présenter via un trailer, qui a surtout pour but de mettre rapidement en avant les nouveautés de cette Anniversary Edition.

Un dernier aperçu de cette version avant de célébrer les dix ans du jeu

Si Bethesda a déjà fait le point sur les nouveautés en vidéo, ce trailer offre un rapide tour d’horizon de ce que cette version aura à nous offrir, c’est à dire la pêche, de nouvelles quêtes, et de nombreux mods triés sur le volet.

Pour rappel, cette édition ne sera pas gratuite, puisqu’il faudra débourser 19,99 € si vous possédez déjà la Special Edition, et 54,99 € si vous ne possédez pas le jeu de base.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.