Sky: Children of the Light dévoile sa prochaine saison dans un trailer

Sky: Children of the Light est un titre développé par Thatgamecompany sur mobile pour iOS et ensuite Android. Si le nom des développeurs vous est familier, c’est que vous avez probablement déjà entendu parler d’eux avec Flow, Flower ou encore Journey qui est probablement leur titre le plus connu.

Saison des rêves

C’est toujours pour le printemps 2021 que le titre est attendu sur Nintendo Switch, alors que le jeu avait été repoussé en raison de la pandémie mondiale. Vous y incarnez les enfants de la lumières qui traversent différents royaumes et interagir avec les autres joueurs à travers des emotes.

Cette nouvelle extension est disponible pour tous les acquéreurs de Sky: Children of the Light sur iOS et Android qui ont acheté le Season Pass Adventure. Pour les autres, pas de panique, il vous suffit de débourser la modique somme de 9,99€ afin de continuer à purifier les royaumes en compagnie d’autres joueurs.