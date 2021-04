Sky: Children of the Light arrivera finalement en juin sur Switch

La version Switch de Sky: Children of the Light nous fait décidemment attendre. Tout d’abord prévue pour 2020, elle avait reporté sa sortie à ce printemps 2021. Le studio Thatgamecompany donne aujourd’hui un peu plus d’informations avec une fenêtre de sortie une nouvelle fois réduite.

On attend une vraie date précise maintenant

Cette version Switch de Sky: Children of the Light est donc désormais attendue pour le mois de juin 2021, sans plus de précisions. Cela étant dit, si le titre tient à maintenir sa promesse de sortie pour le printemps, on imagine qu’il arrivera dans la première moitié du mois. Plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir le titre sur Switch donc.

Si vous ne souhaitez pas patienter, notez qu’il est déjà disponible sur Android et iOS. Les joueurs mobiles pourront par ailleurs jouer avec les joueurs Switch dès que cette version sortira.