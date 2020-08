Sky: Children of the Light n’arrivera qu’en 2021 sur Switch

Si Sky: Children of the Light connaît déjà un beau succès sur iOS et aussi sur Android, de nombreux joueurs attendent une sortie console pour découvrir le titre de Thatgamecompany. Ce dernier était censé arriver cet été sur Nintendo Switch, mais il semblerait que ça ne soit finalement pas le cas.

As a small indie studio, it's been challenging to pull off so many releases back to back. Due to the remote slowdown during COVID & our utmost priority to protect our team’s health, we're pushing Sky on Nintendo Switch back by a few months into 2021.

➡️ https://t.co/f0ZeVP2fJ7 pic.twitter.com/MQ5LUdVnrF

— Sky: Children of the Light (@thatskygame) August 26, 2020