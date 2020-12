Sky: Children of the Light sera disponible au printemps 2021 sur Switch

Alors qu’il devait arriver sur la console de Nintendo l’été dernier, Sky: Children of Light avait repoussé sa sortie sur Switch à cause de la pandémie qui touche le monde, et qui complique le travail des développeurs. Aujourd’hui, on a un peu plus de détail sur la nouvelle période de sortie prévue pour le titre.

Une date printanière en vue

Nintendo Japan featured #thatskygame on today's #IndieWorld 2020.12.16 presentation! 🎮✨ Thank you for waiting while we're working to deliver the Nintendo Switch version to you—slated for spring 2021. Please stay tuned for future announcements as we have more details available. https://t.co/QETgq2asFx — Sky: Children of the Light (@thatskygame) December 16, 2020

La dernière édition de l’Indie World a permis d’annoncer de nombreuses informations pour les jeux indépendants, et si l’on jette un oeil à la version japonaise de cette même émission, on peut y voir des annonces exclusives que l’on a pas vu chez nous. Le studio thatgamecompany annonce ainsi que Sky: Children of Light débarquera dès le printemps 2021 sur Switch, sans date de sortie plus précise.

D’ici là, si vous ne pouvez pas attendre, notez que le titre est déjà disponible sur les plateformes mobiles.