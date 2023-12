Skull & Bones : Voici comment participer à la bêta du 15 au 18 décembre

Cette fois-ci, c’est la bonne ? Etant donné l’historique d’Ubisoft au sujet de Skull & Bones, on en mettrait pas non plus notre main à couper même si l’éditeur nous a récemment annoncé que son jeu de pirates sortirait en février 2024. Mais puisque le jeu a droit à une dernière bêta, qui sait ce qui pourrait être trouvé qui serait sujet à un nouveau report. Croisons les doigts pour que cette fois-ci, tout se passe comme prévu, et si vous souhaitez voir cela de vous-mêmes, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer à cet essai limité.