Le jeu sort enfin la tête de l’eau

Le développement de Skull and Bones a été un chemin sinueux et compliqué pour le studio Ubisoft Singapour qui a heureusement pu profiter du soutien d’autres studios de la firme L’action RPG en coopération dans un monde ouvert dispose tout de même d’un concept intéressant qui a déjà fait ses preuves sur l’excellent Assassin’s Creed: Black Flag. Avec sa sortie prochaine, nous pourrons enfin déterminer si l’exécution est à la hauteur.

On pourra au moins profiter d’un dernier aperçu du titre grâce à une nouvelle bêta fermée prévue du 15 au 18 décembre prochain. Pour rappel, il proposera aux joueurs d’établir leurs propres règles pour devenir le pirate le plus redoutable. Le jeu se concentre sur la construction d’un empire de contrebande, permettant aux joueurs de créer une variété de bateaux uniques, de former des alliances inattendues et de s’engager dans des batailles navales spectaculaires pour dominer les océans.

On vous invite à regarder le nouveau trailer diffusé ci-dessus pour vous faire une bonne idée du gameplay. En matière de suivi, Ubisoft promet de renouveler constamment l’expérience avec de nouvelles fonctionnalités et défis à chaque saison.

Les éditions Standard et Premium de Skull and Bones seront disponibles dès le 16 février 2024 sur PS5, Xbox X|S, et PC via Epic Games Store et Ubisoft Store. Les fonctionnalités crossplay et cross-progression seront également présents à bord. Une édition Premium offrira jusqu’à 3 jours d’accès anticipé, la collection « La ballade de Bloody Bones » offrant du contenu verrouillable supplémentaire, deux missions annexes, un Livre d’art, la bande originale ainsi qu’un bon de passe de contrebandier.