Skate City ira bientôt faire des grinds sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Lancé en septembre 2019 sur Apple Arcade, Skate City est désormais d’attaque pour se lancer dans le grand bain. En effet, le soft va prochainement débarquer sur PC et consoles, et le fait savoir dans un premier trailer.

Devenez bientôt le roi des tricks dans Skate City

Le soft développé par le studio Agens nous montre dans cette vidéo les différents environnements dans lesquels vous pourrez évoluer, et laisser libre cours à votre créativité dans les combinaisons de tricks, skateboard au pied. Qui plus est, le titre nous promet divers panoramas dynamiques avec une météo évolutive ou la nuit succédant au jour dans les nombreux niveaux.

En sus, Skate City disposera de graphismes à mi-chemin entre le réalisme et le dessin 3D. Au niveau de la progression, le soft devrait être exactement la même chose que la version Apple Arcade, à savoir un jeu à scrolling horizontal en 2D ni plus ni moins où vous devrez réaliser diverses figures via des challenges.

Clairement, Skate City sera certainement un petit jeu bien sympa pour les amateurs de Skate, surtout que des jeux de ce genre ne courent actuellement pas les rues, mis à part les sorties récentes de l’excellent Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 voire Session, encore en accès anticipé sur Steam. Mais qu’à cela ne tienne, Skate City permettra néanmoins aux mordus des jeux de skate de patienter en attendant un potentiel Skate 4 ou le fameux Skatebird.

Pour rappel, Skate City débarquera sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PS4, Xbox One et Switch prochainement sans plus de précisions à ce sujet.