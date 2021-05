Skate City : Un jeu de skate qui fait dans la simplicité, test en vidéo

Sorti tout d’abord sur Apple Arcade, Skate City est venu grinder ensuite ce 6 mai sur nos consoles de salon et PC. Jeu de skate en sidescrolling horizontal au style minimaliste, le titre du studio Agens se contente de son concept : un jeu où il faut enchaîner les figures et réaliser le meilleur score tout en accomplissant divers objectifs.

Une proposition qui fonctionne bien grâce aux commandes qui se prennent facilement en main et ce, malgré quelques limites vite trouvées. Si jamais vous voulez en savoir plus, on vous en parle justement dans notre chronique hebdomadaire consacrée aux jeux indépendants.

Skate City est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Apple Arcade et Nintendo Switch.