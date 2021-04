Skate City fera des tricks sur consoles et PC le 6 mai prochain

Disponible sur l’Apple Arcade depuis septembre 2019, Skate City nous avait promis une sortie sur consoles un peu plus tôt dans l’année. Si jusqu’à présent, nous n’avions pas encore de date, le studio Agens rectifie le tir et nous donne rendez-vous dans quelques semaines pour son arrivée sur les différentes boutiques.

Des figures et du challenge

Comme une réponse à l’annonce du nouveau jeu OlliOlli, les créateurs de Skate City nous donnent rendez-vous le 6 mai 2021 pour sa sortie sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version numérique au prix de 14.99€ sur les différentes plateformes, avec une remise qui sera proposée pour les personnes qui précommanderont le jeu entre l’ouverture des précommandes le 29 avril et la sortie du jeu.

En nous proposant des parcours dans les rues de Los Angeles, Oslo ou encore Barcelone, Skate City se décrit comme un jeu de skate « qui capture le cœur et l’âme du skate de rue ». Il faut dire que le titre nous demandera de faire des tricks en sidescrolling horizontal à travers une direction artistique plutôt sympathique, avec des graphismes à mi-chemin entre le réalisme et le dessin. Plus que quelques semaines avant de grinder.