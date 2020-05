PS5 : L’événement début juin se précise, un autre State of Play en août ?

Après la première fournée de jeux d’éditeurs tiers du côté de la Xbox Series X, nombreux sont les joueurs à attendre la présentation de la PlayStation 5. Il faut dire que Sony se fait ardemment désirer et tarde de plus en plus à lever le voile. Cependant, les rumeurs s’enchaînent et toutes s’accordent à dire qu’un événement se profile pour début juin.

Plusieurs événements à venir ?

Cette fois-ci, les informations nous viennent de Jeff Grubb, journaliste chez VentureBeat, qui nous avait déjà gratifié de quelques indiscrétions, comme les dates des dernières révélations de Nintendo en avance. Selon lui, Sony Interactive Entertainment prévoit plusieurs événements pour aborder sa PlayStation 5, à commencer par une présentation début juin.

Celle-ci aurait alors été d’abord fixée au 4 juin mais suite à des complications, elle aurait été décalée, tout en restant prévue à « début juin ». Un créneau également évoqué par Jason Schreier. Ce premier rendez-vous ne serait cependant pas là pour nous montrer la console mais pour dévoiler une première liste de jeux à venir sur PlayStation 5, aussi bien des productions internes que des titres issus d’éditeurs tiers.

Dans une série de tweets, Jeff Grubb explique que les plans ont évolué et que les nombreuses révélations prévues à l’événement PlayStation 5 ont été revues à la baisse, notamment parce que différents studios et éditeurs tiers prévoiraient finalement de faire leurs annonces selon propres conditions et dans d’autres circonstances. Si apparemment le rendez-vous serait tourné vers les jeux, Jeff ne sait pas si le matériel en lui-même sera présenté lors de l’événement, mais il estime que l’on aura vu la console avant l’événement d’après, en août.

Justement, le journaliste évoque un autre créneau à noter : un State of Play serait donc fixé en août, normalement en début de mois, et se focaliserait sur le catalogue de jeux à venir sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Des informations devraient également être régulièrement publiées sur ces titres sur les différents réseaux sociaux et blogs de PlayStation.

Et Microsoft et Nintendo dans tout ça ?

Le rapport est relativement long. Suffisamment pour aborder d’autres sujets. VentureBeat précise que le prochain rendez-vous du côté de Microsoft est fixé au mois de juin. Ça, on le savait déjà, mais le site évoque un créneau qui serait prévu la deuxième semaine de juin, « soit le 9 ou le 10 juin ». Ce serait la Xbox Series X en elle-même qui serait mise en avant et non les futurs titres à venir.

Quant à Nintendo, Jeff Grubb affirme une nouvelle fois qu’il n’y aurait pas de Nintendo Direct avant la fin de l’été. Il explique même que le constructeur japonais n’aurait aucun plan pour une présentation actuellement et aurait dit aux partenaires et développeurs de ne pas miser et attendre un potentiel Nintendo Direct pour faire une annonce.