Deux nouveaux Silent Hill seraient en préparation chez Sony

Le retour de la franchise Silent Hill est de moins en moins un doux rêve si l’on en croit les informations rapportées aujourd’hui. En effet, le site Rely On Horror affirme que Sony remettrait la licence sur le devant de la scène avec, non pas un, mais deux jeux.

Cela coïncide d’ailleurs avec une rumeur qui était tombée fin janvier et qui présentait les choses à peu près de la même façon. A notre humble avis, nous pensons qu’il faut prendre cela très au sérieux même si rien n’est encore confirmé bien entendu.

Silent Hill Reboot

Selon le site, plusieurs sources confirment que Sony chapeauterait deux titres Silent Hill. Le premier serait un reboot de la franchise par Japan Studio, et plus particulièrement par l’équipe au sein de ce dernier, Project Siren, à qui l’on doit la série de jeux d’horreur Forbidden Siren et les Gravity Rush. Un certain Keiichiro Toyama (directeur et scénariste sur le premier Silent Hill) était d’ailleurs en première ligne sur les jeux que l’on vient de citer.

L’une des sources affirme même que l’on aurait donc droit au trio Keiishiro Toyama, Masahiro Ito (creature designer sur les Silent Hill), et Akira Yamaoka (compositeur des musiques de la licence Silent Hill) à la tête de ce reboot qui serait en développement depuis un peu plus d’un an.

Silent Hill version Kojima

En ce qui concerne le second, il s’agirait ni plus ni moins que du fameux projet annulé de Kojima. Comme le précise le site, cette information est sans doute la moins fiable car tout cela serait encore au stade des négociations. Toujours d’après les sources, Sony tenterait d’enclencher un partenariat entre Konami (qui détient les droits de Silent Hill) et Kojima Productions (qui est un des partenaires de Sony). Même cinq ans après son annulation et la fameuse démo P.T., la demande des fans, toujours aussi forte, aurait incité Sony à se bouger pour apaiser les tensions entre les deux entités.

Bien que cela soit évident si tout cela se révèle exact, les deux projets seraient prévus pour voir le jour sur PlayStation 5 avec un support de la réalité virtuelle. On rappelle que Sony prévoit de sortir une nouvelle version du PS VR pour la console nouvelle génération.

On précise que tout ceci reste à l’état de rumeur, mais au vu des cris de fans qui n’ont jamais cessé, et la multiplication des sources, nous sommes en droit d’espérer.