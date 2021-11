Sifu viendra mettre quelques uppercuts en avance le 8 février 2022

Le mois de février est complétement bouché au niveau des sorties, et c’est pourtant durant ce créneau que le vaillant Sifu va se lancer. Le studio Sloclap teasait une annonce depuis quelques jours, et cela concernait bien la date de sortie du titre, qui a enfin été confirmée avec plus de précision.

Le début d’année sous le signe de la bagarre

On savait que le titre était programmé pour le mois de février, mais on pensait le voir arriver le 22. Eh bien Sifu arrivera finalement le 8 février prochain, un peu en avance, comme cette courte vidéo nous l’apprend.

Si le jeu s’engouffre bel et bien de ce mois maudit, il a au moins la prudence de sortir au début de celui-ci, histoire d’éviter les autres mastodontes, même si l’on en compte aujourd’hui un de moins avec le report de Saints Row.

Sifu sera disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre dernier aperçu en date.