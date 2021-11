Saints Row repousse sa sortie au 23 août 2022

Bonne mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendent le reboot de Saints Row, Volition vient d’annoncer que sa sortie était décalée de 6 mois pour passer en août.

Saints Row recule pour mieux sauter

Dévoilé en août, la sortie le 25 février prochain nous semblait très hâtive, surtout à une période aussi surchargée. La raison officielle évoquée est le besoin de polir le jeu. On suppose que ce qu’il se passe avec la trilogie GTA en ce moment motive les développeurs à passer un peu plus de temps sur les derniers détails et la correction de bugs.

Dans son message, Jim Boone, le Chief Creative Officer de Volition, prévient qu’il n’y aura pas de changements majeurs apportés au jeu. On peut y voir une façon de continuer sur la ligne de défense face aux nombreuses critiques, à savoir que le studio ne cèdera rien sur son nouveau ton et sa nouvelle direction artistique.

Saints Row sortira donc désormais le 23 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.