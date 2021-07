Sifu est repoussé au début de l’année 2022 et dévoile plus de gameplay

Comme on pouvait s’y attendre, Sifu est de nouveau apparu lors du dernier State of Play présenté par Sony. Le jeu de Sloclap en a montré plus avec une vidéo inédite, qui dévoilait pas mal de gameplay, mais aussi une petite mauvaise nouvelle.

On retient ses coups jusqu’en 2022

On commence donc par la mauvaise nouvelle, avec le fait que Sifu ne sera finalement pas disponible cette année. Ce dernier trailer nous apprend donc que le jeu sortira au début de l’année 2022, sans plus de précisions.

Pour se consoler, on a tout de même droit à un aperçu de gameplay un peu plus long que le précédent, avec de nouvelles arènes à découvrir et des mâchoires brisées toutes les trois secondes. Une bonne occasion de montrer que le jeu ne fait pas dans la dentelle, et que les combats promettent d’être particulièrement satisfaisants pour les amateurs de baston.

On peut également voir comment la mécanique de vieillissement interviendra, avec un personnage qui va prendre de l’âge à chaque fois qu’il sera mis hors d’état de nuire.

Sifu est prévu pour sortir sur PC, PS4 et PS5