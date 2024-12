Si Concord a échoué, c’est parce qu’il n’apportait pas de « valeur ajoutée » selon le réalisateur de Marvel Rivals

Un marché imprévisible… parfois

On pourrait citer beaucoup de raisons pour lesquelles Concord n’a pas fonctionné, son modèle économique en tête de liste. Thaddeus Sasser, réalisateur de Marvel Rivals, a sa propre opinion sur le sujet qu’il a exprimé lors du podcast VideoGamer, relayé par Eurogamer (et ce avant même la sortie de son jeu). Il est revenu sur le marché bouché des hero-shooters, où chaque jeu demande un certain investissement chez chaque personne qui y joue. Demander à quelqu’un de mettre de côté un hero-shooter sur lequel il a investi du temps est ainsi très difficile :

« Il y a un coût dans ce changement. Si j’ai déjà investi mon temps dans Overwatch, et que j’ai 15 skins pour Pharah, je ne vais nulle part. »

Et pour cela, il faut apporter au public une certaine « valeur ajoutée », ce que Concord n’a pas fait. Parler de quelque chose « d’unique » pourra sembler cocasse tant Marvel Rivals emprunte à Overwatch, mais il a bien conscience que la force du jeu réside aussi dans son casting de personnages :

« Je ne sais pas pour vous, mais quand j’ai entendu le concept du jeu, je me suis dit : « Oh mon Dieu, je veux incarner Storm dans le jeu », « Je veux incarner Doctor Strange dans le jeu ». Je veux incarner ces héros dans le jeu, ça a l’air génial ». Et bien sûr, j’ai immédiatement pensé à toutes les possibilités intéressantes que cela pourrait offrir. C’est ce qui, je pense, attirera également les gens. Si nous avons bien fait notre travail, ils adoreront ce à quoi ils joueront et voudront jouer encore plus. »

Il reste malgré tout lucide sur le caractère imprévisible du marché, et reconnait qu’il est difficile de savoir ce qui va fonctionner ou non avant le lancement d’un jeu :

« La vérité, c’est que je ne pense pas que quiconque puisse prédire cela avec précision, sinon l’industrie du jeu serait radicalement différente aujourd’hui. Il y a beaucoup de jeux qui sortent et les gens disent « ça va bien marcher », puis ça fait un flop, ou les gens sortent et disent « ça va faire un flop » et ça marche incroyablement bien. Donc, je pense qu’il est vraiment difficile de le dire à l’avance et on s’inquiète toujours de ça. »

Il n’a en tout cas plus à s’inquiéter aujourd’hui puisque Marvel Rivals a dépassé les 10 millions de téléchargements en un week-end. Marvel Rivals est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.