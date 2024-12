Marvel Rivals dépasse la barre des 10 millions de joueurs en seulement 3 jours

Tous les amateurs de hero-shooters et celles et ceux qui adorent les personnages de la Maison des Idées se sont donnés rendez-vous ce week-end pour voir ce que Marvel Rivals avait dans le ventre. Les premières heures de lancement du jeu de NetEase Games ont montré que le titre avait tout pour être un véritable succès, ce qui s’est vérifié au fil des jours qui ont suivi avec un nouveau record de pic de connexions sur Steam, et un palier symbolique dépassé.