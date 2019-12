Atlus donnera des nouvelles de Shin Megami Tensei V et de son nouveau J-RPG en 2020

Chaque année, le magazine japonais Famitsu et le site 4Gamer.net publient des articles de fin d’année où une centaine de créateurs nippons de l’industrie affichent leurs aspirations pour 2020 avec pas mal de mises en bouche.

Dans le cas ici présent, on s’intéresse à Atllus qui a beaucoup de projets pour cette année 2020.

Shin Megami Tensei V n’est pas mort et du nouveau arrive

Cela fait maintenant bientôt près de deux ans que l’on est sans nouvelle concrète du titre exclusif à la Switch : Shin Megami Tensei V. L’année dernière encore, Atlus nous précisait que le projet avancait bien mais on imagine qu’avec le succès de Persona 5 et les projets gravitant autour, la compagnie avait de plus grandes priorités.

Toutefois, nous devrions avoir de bonnes nouvelles en 2020 si l’on en croit le mot de Shinjiro Takata dans le Famitsu : « Nous allons donner plus de nouvelles sur ce titre très attendu, nous espérons que vous avez hâte aussi ».

L’autre bonne nouvelle, c’est que le voile sur le nouveau projet d’Atlus par le trio de choc responsable des jeux Persona depuis le trois (Hashino, Soejima et Meguro) sera levé. Katsura Hashino confie à Famitsu :

« Nous nous sommes lancés comme défi la création d’un nouveau RPG au studio depuis quelques années. Avec mon précédent titre, Persona 5, je pense que nous sommes capables d’apporter le fun d’un RPG Atlus aux joueurs du monde entier, mais qu’en serait-il si nous concentrions nos efforts sur un RPG de type fantasy ? J’espère être capable de faire une annonce officielle très bientôt. »

Souvent considéré comme un punk du J-RPG avec l’univers Shin Megami Tensei et ses dérivés, il est en effet très intéressant de voir ce que Atlus pourrait faire avec cette équipe dans un J-RPG plus classique dirons-nous.

On espère donc voir très bientôt tous ces beaux projets en plus de Persona 5 Royal que l’on attend chez nous le 31 mars prochain sur PS4. Il faut dire que la firme a aussi bien besoin de se renouveler car elle est un peu trop dépendante financièrement de sa licence phare « Persona » d’où les nombreux spin-off autour des différents titres principaux.