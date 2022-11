Sherlock Holmes: The Awakened Remake donne de ses nouvelles à travers un trailer inédit

Environ trois semaines après avoir partagé son premier trailer de gameplay chez nos confrères d’IGN, Sherlock Holmes: The Awakened Remake, le jeu d’aventure de Frogwares (The Sinking City, Sherlock Holmes: Chapter One…), a refait parler de lui plus tôt cette semaine par l’intermédiaire d’une nouvelle vidéo. Commentée par un membre du studio ukrainien, celle-ci dévoile essentiellement quelques images inédites du titre.

Lancement aux alentours de février-mars 2023

Pour ceux et celles qui n’auraient jamais entendu parler de cette production, elle souhaite moderniser l’expérience originale proposée en 2006 en remplaçant notamment le Sherlock Holmes de l’époque par sa version plus jeune présente dans Sherlock Holmes: Chapter One, tout en préservant le mélange des univers de Sir Arthur Conan Doyle et de H. P. Lovecraft.

Attendu initialement en février prochain, Sherlock Holmes: The Awakened Remake voit sa fenêtre de sortie légèrement élargie à février-mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.