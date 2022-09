Sherlock Holmes: The Awakened Remake devrait sortir en février 2023 sur PC et consoles

Annoncé pendant l’été, Sherlock Holmes: The Awakened Remake connait un véritable succès dans le cadre de sa campagne Kickstarter avec près de 240 000 euros récoltés en presque un mois. Une somme conséquente qui, en plus d’assurer la pérennité du projet, devrait sécuriser un minimum l’avenir du studio ukrainien qui en a profité pour déclarer que le jeu d’enquête devrait arriver sur PC et consoles en février 2023.

Thank you all for supporting us on #Kickstarter! ❤️

-> https://t.co/fLjRQ0r12a

With the current state of production and the campaign's success, we should be able to release Sherlock Holmes The Awakened as soon as Feb 2023. That’s our aim.

Also, we have some new screenshots. pic.twitter.com/r0jp0SCweN

— Sherlock Holmes The Awakened (@SHolmes_Games) September 1, 2022