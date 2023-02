Sherlock Holmes: The Awakened repousse le début de son enquête, le jeu est reporté

Ce n’est pas la première fois que Sherlock Holmes: The Awakened nous fait faux bond, mais on aurait bien du mal à en tenir rigueur à Frogwares, qui est un studio ukrainien qui est impacté de plein fouet par les ravages de la guerre initiée par la Russie. Attendu initialement pour ce mois de février, le titre avait vu sa fenêtre de sortie être élargie pour indiquer qu’il pourrait arriver en mars, mais c’est désormais confirmé : n’attendez pas Sherlock Holmes: The Awakened avant quelques semaines.

Le jeu attendra

Despite our best efforts to meet our February / early March release window, near-daily power outages and missile attacks have forced us to replan everything. Therefore, we decided to delay the game by a few weeks, moving it to late March / April 2023. — Sherlock Holmes The Awakened (@SHolmes_Games) February 16, 2023

Dans un tweet publié par le compte officiel du jeu, le studio nous apprend que la fenêtre de lancement a une nouvelle fois été décalée et qu’une sortie fin février / début mars n’était plus envisageable. C’est pourquoi Frogwares doit annonce que Sherlock Holmes: The Awakened ne sortira qu’aux alentours de la fin du mois de mars, et potentiellement au mois d’avril.

Un retard bien aisé à comprendre et qui est pourtant expliqué dans une nouvelle vidéo, qui nous permet de voir les conditions difficiles dans lesquelles l’équipe se trouve. Frogwares n’a d’autre choix que de vivre au jour le jour étant donné que le travail est constamment interrompu par des frappes de missiles, ce qui rend évidemment le développement du jeu bien moins prioritaire. On ne pourra qu’apporter tout notre soutien aux personnes qui se trouvent dans cette situation.

Sherlock Holmes: The Awakened est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.