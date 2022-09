Sherlock Holmes: The Awakened Remake

Sherlock Holmes: The Awakened Remake est un remake du jeu du même nom qui remplace le Sherlock précédent par celui vu dans Sherlock Holmes: Chapter One. Accompagné de Watson, le détective part mener une enquête qui prendra place dans divers localisation, dont les bayous de la Nouvelle-Orléans, et cette aventure apporte un aspect plus sombre, rempli de références au mythe de Chtulhu.