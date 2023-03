Accueil > Actualités > Le remake de Sherlock Holmes: The Awakened passe enfin gold et dévoile sa date de sortie

Puisque le studio ukrainien Frogwares subit de plein fouet les conséquences dévastatrices de la guerre lancée par la Russie, le développement de Sherlock Holmes: The Awakened Remake n’est clairement pas de tout repos. La période de sortie n’a pas arrêté de faire le yo-yo ces derniers mois à cause des difficultés de l’équipe à planifier quand le développement du jeu pourrait se terminer dans ces conditions, mais le studio est désormais plus serein puisque le jeu vient de passer gold.

Sherlock a terminé ses préparatifs

Frogwares nous avait récemment indiqué que la période de sortie du jeu avait bougé et que le remake pourrait sortir entre le mois de mars et le mois d’avril. C’est finalement la date du 11 avril qui a été retenue par les équipes, une décision facilitée par le fait que le développement vient de toucher à sa fin puisque le jeu est passé gold.

On apprend également que trois éditions seront proposées pour le jeu :

Édition standard – 39,99 €

Édition Premium – 49,99 € : Inclut le jeu entier + packs de quêtes annexes + 6 tenues exclusives

Édition Deluxe – 54,99 € (PC uniquement) : Inclut le jeu entier + packs de quêtes annexes + 6 tenues exclusives + artbook numérique et bande-son

Sherlock Holmes: The Awakened est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.