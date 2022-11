Accueil » Actualités » Un premier trailer de gameplay pour Sherlock Holmes: The Awakened Remake

Après une campagne Kickstater réussie, le studio Frogwares nous dévoile du gameplay pour Sherlock Holmes: The Awakened Remake via IGN. Un trailer bourré de séquences cauchemardesques puisque le célèbre détective de Conan Doyle va plonger dans l’univers de Lovercraft.

Call of Sherlock

Grâce à un soutien bien mérité, le studio ukrainien a pu récemment annoncer une sortie sur consoles et PC. Aujourd’hui, nous avons droit aux premières séquences de gameplay qui nous montrent le petit coup de jeune de ce remake. Certes, il peut paraître daté sous certains angles, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un petit studio et que le jeu original de 2008 avait été bien accueilli par les joueurs.

Il s’agit également d’un projet de transition pour les développeurs étant donné que la guerre a toujours lieux dans le pays. Le trailer vous donne en tout cas un bel aperçu de ce que vivra Sherlock Holmes dans ces aventures très lovecraftiennes. N’hésitez pas à consulter notre article sur l’annonce du jeu pour avoir une meilleure vue d’ensemble et voir toutes les améliorations de ce remake par rapport au jeu de base.

Sherlock Holmes: The Awakened Remake sortira en février 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.