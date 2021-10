L’anime Shenmue : The Animation dévoile son premier trailer

Durant des années, Shenmue 3 s’est fait attendre, pour ensuite nous faire miroiter l’existence potentielle d’un Shenmue 4. Si les fans espèrent cette fois-ci que l’attente sera moins longue, ils pourront patienter avec l’anime Shenmue : The Animation, promet d’adapter l’histoire de la saga dans un tout nouveau format.

L’anime se présente

Shenmue : The Animation sera donc une série composée de 13 épisodes, produite par Telecom Animation Film (Tower of God, Lupin the Third: Part 5) et sera diffusé sur Aldut Swim et Crunchyroll.

On y suivra les prémices de l’histoire de la saga, et on découvre ici un premier trailer qui rejoue quelques scènes cultes des jeux. Voilà de quoi rattraper votre retard si vous n’avez pas joué aux épisodes les plus anciens, ou simplement pour s’offrir un peu de nostalgie en voyant les aventures de Ryo Hazuki à l’écran.

La série sera diffusée en 2022, sans plus de précisions pour le moment.