Shenmue 4 a-t-il des chances de voir le jour ?

Tandis que les deux premiers épisodes de la série parus sur Dreamcast au début des années 2000 ont mis tout le monde d’accord, avec cette recette délectable et en avance sur son temps, difficile d’en dire autant pour Shenmue III. Attendu de pied ferme par une communauté de fans ne manquant pas de patience, le titre aura malheureusement déçu à bien des égards, et n’est clairement pas accessible aux nouveaux venus ; on vous renvoie d’ailleurs à notre test. Mais cela veut-il dire que Shenmue IV ne verra jamais le jour pour autant ?

Yu Suzuki répond aux questions

Comme pour ses deux prédécesseurs, Shenmue III termine son aventure sur une fin ouverte, laissant une nouvelle fois plus que questions en suspend qu’elle n’offre de réponses. Un moyen de tenir le joueur éveillé entre les deux premiers volets, qui sortaient avec deux ans de différence, mais qui laisse à désirer pour cette suite qui aura pris près de vingt ans à voir le jour. Surtout étant donné l’accueil critique qu’a reçu le titre, laissant planer l’idée que la suite ne sera jamais mise en branle.

Que les fans se rassurent cependant, Yu Suzuki a toujours en tête de développer la suite, puisque l’histoire est encore loin d’être terminée et qu’il a de nombreuses idées sur la façon dont un nouveau jeu pourrait améliorer la recette. C’est ce que le directeur de Ys Net confiait la semaine dernière à la branche japonaise de IGN, à l’occasion d’une interview qui révèle beaucoup quant aux ambitions de ce grand monsieur du jeu vidéo.

Quelques améliorations en vue

En effet, à défaut d’avoir les moyens dans l’immédiat de réaliser ce nouveau projet, Yu Suzuki pense à tout ce qu’il pourrait faire pour rendre un éventuel Shenmue IV meilleur que le dernier volet en date, et surtout plus accessible aux nouveaux venus. Il affirme que Shenmue III a bien été développé dans l’optique de répondre aux attentes des fans qui attendaient depuis près de vingt longues années, et comprend aisément que ceux qui ont voulu découvrir la licence avec cet opus aient été déçus.

Ainsi, il envisage une zone de jeu moins ouverte, car il lui semble difficile de se démarquer sur le marché de l’open world, et désire utiliser des marqueurs de quêtes, afin que le joueur soit moins livré à lui-même dans la compréhension des tâches lui étant confiées. Enfin il souhaiterait améliorer et moderniser la recette, sans pour autant s’éloigner de ce qui fait le sel, la personnalité, de sa série. Cela laisse rêveur si tant est que l’on apprécie Shenmue. Reste à savoir si le projet d’hypothétique quatrième volet sera un jour en marche.