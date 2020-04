The Seven Deadly Sins : Grand Cross : le détail de la mise à jour du 14 avril

Comme chaque semaine, The Seven Deadly Sins : Grand Cross se met à jour pour apporter du nouveau contenu, et au moins un nouveau personnage à invoquer. Après Helbram la semaine dernière, c’est au tour du héros de revenir sur le devant de la scène.

Démon Méliodas entre en jeu

Méliodas est l’un des premiers héros que l’on vous donne dans le jeu. Cette fois-ci, on retrouve le pêché de la colère sous sa forme démoniaque avec SSR Rouge [Le dragon de la colère] Démon Meliodas qui pourra donc être invoqué via une nouvelle bannière.

Doit-on invoquer Démon Meliodas ?

Dans le cas ici présent, Démon Meliodas n’est pas une unité que vous devez posséder absolument. Il n’est vraiment utile que pour le nouveau démon qui doit justement arriver avec cette mise à jour, le démon Howlex. On conseille alors d’économiser pour l’arrivée sans doute prochaine du meilleur pêché, Escanor.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

En plus du nouveau héros, cette mise à jour s’accompagne de nouveautés que l’on vous liste ci-dessous :

Un nouvel événement de renforcement : « Leur insatisfaction »

De nouveaux bundles (achats in-game)

La limite de niveau des héros passe à 75

Nouveau Démon en Death Match : Howlex

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.