The Seven Deadly Sins : Grand Cross : le détail de la mise à jour du 7 avril

Comme chaque semaine, le free to play mobile, The Seven Deadly Sins : Grand Cross se met à jour avec du contenu et de nouveaux personnages à invoquer. Voici ce que nous réserve la mise à jour du 7 avril 2020.

Helbram rouge rejoint les rangs

Nous avons donc droit à une nouvelle bannière permettant d’invoquer SSR Rouge [Réincarnation de la vengeance] Féé Helbram ainsi que SSR Vert [Gardien de la forêt] King le roi des fées. Contrairement aux autres semaines, la bannière précédente, à savoir celle de Gowther et Galland, est toujours disponible.

Doit-on invoquer Helbram ?

Un grand oui mais uniquement si vous jouez en PVP car cette unité sera utile uniquement dans cette partie du jeu. Combiné avec Gowther et King Bleu (et une Merlin vert en renfort), vous avez l’une des meilleures équipes en PVP du moment. Son kit de sorts est tout simplement horrible pour les adversaires : pétrification, debuff, et suppression d’orbes d’ultime. Il pourra également être utile plus tard dans le jeu avec l’arrivée du nouveau démon en deathmatch.

Doit-on invoquer King Vert ?

Il n’est pas vraiment indispensable, et il est possible de l’invoquer depuis la sortie du jeu avec la bannière classique, mais il reste une excellente unité contre le démon gris. Si vous avez déjà obtenu Helbram, ne gaspillez pas vos diamants pour lui.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

En outre, c’est mise à jour propose quelques nouveautés comme un inévitable « pass » que l’on retrouve désormais dans tous les jeux free to play. Voici donc ce qu’apporte cette mise à jour en plus d’Helbram :

Le Hawk Pass : il faudra effectuer des missions pour progresser dans les niveaux de ce pass. Il existe une version gratuite et une version payante. Dans la payante il sera notamment possible d’obtenir Death Pearce (SSR vert) et Dogget (SR rouge).

De nouveaux bundles

De nouveaux costumes

L’événement « L’arbre qui accorde l’amour véritable » qui propose de nouveaux combats et d’échanger des ressources d’événement contre des récompenses rares

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.