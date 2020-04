Alors que nous avions eu une petite mise à jour ce dernier 21 avril sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross, le trailer de la prochaine ainsi que son patch note sont sortis cette nuit. Cette mise à jour apportera le chapitre 8 et un petit bonus.

Qu’apporte cette mise à jour ?

La mise à jour se déroulera le 27 avril prochain de 5h à 8h du matin et apportera donc le chapitre 8 mais également le dernier péché : Escanor, le lion de l’orgueil. Ce personnage sera de type vert (vie) et sera extrêmement puissant avec une attaque spéciale montant jusqu’à 1440% de dégâts.

Le lundi 27 avril 2020 verra également l’apparition des « Final Boss », des boss découverts dans une caverne par Merlin. Ils seront tous des itérations maléfiques des 7 péchés capitaux. Et nous commenceront avec King de type bleu (vitesse). Le combat se déroulera en deux phases et l’intérêt ici sera de farmer les affrontements (3 par jours) pour obtenir le costume complet du Final Boss King.

Par la suite Merlin découvrira de temps en temps de nouveaux boss (à priori le prochain serait Gowther de type rouge (force) ou Merlin de type verte (vie) si l’on en croit la version japonaise). Et à chaque fois ce sera le même déroulé : enchaîner les combats pour les costumes qui sont souvent très tape-à-l’oeil

Dernière petite chose : tous les événements en cours se termineront dès demain.