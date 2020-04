The Seven Deadly Sins Grand Cross : le détail de la mise à jour du 21 avril

Comme chaque semaine, The Seven Deadly Sins : Grand Cross se met à jour pour apporter du nouveau contenu, mais contrairement aux autres fois, pas de nouveau personnage à signaler. Il semble qu’il faudra attendre encore une semaine de plus pour espérer obtenir le très attendu Escanor.

On économise nos diamants

Ironiquement le portail de cette semaine vous permettra d’obtenir « tous » les membres des « Seven Deadly Sins », tous sauf Escanor bien sûr. Autrement dit, il n’y aura que des unités déjà vues auparavant.

Faut-il invoquer sur le festival des 7 ?

C’est un grand « non ». Aucune unité n’est vraiment indispensable même si vous n’avez pas les quelques rares membres utiles comme King vert pour le démon gris. Même pour Gowther, il ne s’agit pas de la version la plus intéressante alors économisez vos diamants pour la semaine prochaine.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Pas grand chose malheureusement, il faudra donc également en profiter pour développer vos unités et farmer quelques calices. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’obtenir Démon Meliodas, il sera inclut dans la boutique de pièces dans deux semaines. Voici la liste complète des ajouts :

La limite du rang de joueur passe à 70

De nouveaux bundles (achats in-game)

L’événement « Roulette d’amélioration »

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.