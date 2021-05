La série Yakuza va rester sur des RPG au tour par tour, tandis que Judgment sera porté sur l’action

L’officialisation de Lost Judgment a permis de voir que ce deuxième épisode va rester globalement sur les mêmes bases que le premier opus, contrairement à Yakuza: Like a Dragon qui a tout changé pour la série. Ryu ga Gotoku Studios souhaite visiblement que ce dernier opus de Yakuza soit le premier d’un renouveau pour la saga, comme Toshihiro Nagoshi et Kazuki Hosokawa l’ont confirmé à IGN.

Deux séries désormais bien distinctes

Les deux producteurs ont donc affirmé que la licence Judgment allait rester dans la lignée « action » des anciens Yakuza, tandis que la série Yakuza allait rester sur du RPG au tour par tour :

« La série Yakuza a été transformée en RPG au tour par tour. D’un autre côté, au fil des années, Ryu ga Gotoku Studios a accumulé les ressources et le savoir-faire pour fabriquer des jeux d’action flashy et entraînants qui ne demandent pas beaucoup d’efforts pour être appréciés. Nous avons décidé que nous devons laisser vivre notre gameplay orienté action à travers Lost Judgement. »

Le prochain Yakuza suivra donc ce que Like a Dragon a instauré, ce qui devrait contenter les fans de cet opus, tandis que celles et ceux qui préfèrent les anciens Yakuza s’intéresseront désormais encore plus à Judgment.