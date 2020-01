On fait le point sur les nouvelles infos de Resident Evil 3 Remake

C’est lors de la lecture du dernier numéro de Playstation Magazine que l’on arrive à glaner quelques informations de plus sur le titre de Capcom : Resident Evil 3 Remake.

Un nouveau tyran version 3.0

Dans cette interview, on apprend que certaines bases de Resident Evil 2: Remake ont en effet été reprises et améliorées pour la prochaine entrée de la licence. On rappelle que les deux jeux sont développés avec le RE Engine, ce qui permet de reprendre plus facilement certains éléments du premier remake.

Parmi ces améliorations, on peut dénoter l’amélioration du sound design, qui était déjà très appréciable dans le précédent jeu, et dont le principal bénéficiaire serait l’antagoniste iconique de Resident Evil 3 : le Nemesis.

En plus d’un sound design amélioré, Nemesis aura également un autre atout en plus par rapport à son collègue Mr. X, le tyran de Resident Evil 2. En effet, l’intelligence artificielle a également été revue à la hausse dans ce nouveau titre, et permettra à Nemesis d’être assez agressif et de surprendre le joueur plusieurs fois pendant qu’il arpentera les différents lieux de Racoon City.

Enfin, bien que les deux titres utilisent la photogrammétrie afin de modéliser, avec un rendu très réaliste, des objets ou des personnes. Dans Resident Evil 3 Remake, cette technique a notamment été utilisée afin de donner vie au Nemesis. Cette méthode s’appuyant sur des modèles réels afin de recréer le plus fidèlement possible leurs équivalents virtuels, comprenez par là que Nemesis a pu être intégré dans le jeu à partir d’un prototype bien réel…

Des modifications par rapport à la première oeuvre

Quelques modifications à prévoir cependant en comparaison du titre de 1999.

Premièrement, le mode « Mercenaires » ne sera pas inclus dans le jeu. Celui-ci était un mode de jeu où le joueur devait s’échapper dans le temps imparti tout en étant chargé de tuer des zombies et de venir en aide aux survivants. Il est donc remplacé par « Project Resistance », un mode multijoueur asymétrique qui vous laissera jouer en tant que survivant, avec 3 autres joueurs, ou en tant que « Mastermind », aussi appelé maître du jeu.

L’exploration et la liberté du joueur à naviguer entre les différents lieux auraient également été améliorées, mais dans une certaine limite. Resident Evil 3 Remake ne sera, bien sûr, pas un open-world.

Ensuite, Carlos Oliveira, un mercenaire qui était à la solde d’Umbrella, devrait être plus exploité dans ce remake, puisque toute une section de jeu lui sera consacrée. En contrepartie, il faudra faire une croix sur les différentes fins possibles du titre original.

Pour finir, il est possible, mais cela reste à vérifier, qu’il y ait plus de références par rapport au deuxième épisode dans ce remake, car, on le rappelle, les temporalités des deux jeux se chevauchent. Cependant, l’histoire de l’oeuvre originale sera respectée, ne vous attendez donc pas à des modifications de la trame principale mais peut-être à des ajouts, comme par exemple la section de jeu avec Carlos Oliveira.