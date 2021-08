Sea of Thieves a réalisé son plus gros pic d’activité avec 4,8 millions de moussaillons le mois dernier

Dans les rares jeux services revenus d’un lancement compliqué, Sea of Thieves est sans doute l’un des plus bels exemple. Alors qu’on le pensait mort et enterré quelques semaines après sa sortie, le jeu a continué à gagner en popularité grâce à l’abnégation de Rare, et cela se voit aujourd’hui avec les résultats impressionnants du jeu.

La collaboration avec Jack Sparrow a attiré les foules

In the wake of record numbers of pirates taking to the seas, Creative Director @ChappersChapman offers a heartfelt thank you on behalf of the team for our community’s response to Sea of Thieves: A Pirate's Life. Cheers! https://t.co/XKPjJZy7kY pic.twitter.com/NZhtKFC2hf — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) August 17, 2021

Une nouvelle vidéo a été partagée sur Twitter où Mike Chapman, directeur créatif de Sea of Thieves, s’enthousiasme du fait que le jeu a réalisé son plus gros mois niveau activité, avec le mois dernier qui comptabilisait près de 4,8 millions de joueurs et de joueuses qui se sont connectés à un moment ou un autre sur le jeu.

Un résultat forcément aidé par le Xbox Game Pass, mais aussi par le fait que la saison 3 est sortie le 22 juin dernier, amenant avec elle une collaboration inédite avec la licence Pirates des Caraïbes, qui a ramené énormément de monde en jeu.

Le vent est donc désormais plus que favorable pour Rare, du moins pour l’équipe qui reste sur Sea of Thieves, tandis qu’une autre partie du studio semble être plus en peine sur Everwild. Au moins, Sea of Thieves sera là pour assurer les beaux jours du studio, ce qui était loin d’être assuré au départ.