Sea of Thieves : La saison 3 avec l’événement A Pirate’s Life lié à Pirates des Caraïbes a démarré

Révélé lors de la conférence E3 2021 de Microsoft, l’événement A Pirate’s Life arrive aujourd’hui dans Sea of Thieves. Cette aventure en compagnie de Jack Sparrow et d’autres personnages de Pirates des Caraïbes lance donc officiellement le coup d’envoi de la saison 3 du jeu, qui sera riche en nouveautés.

The launch of Sea of Thieves: A Pirate's Life also marks the beginning of Season Three!

💯 100 levels of Renown and Rewards

🦀 New Emergent Threats

🤝 Fresh Events

💰 Pirate Emporium Restock

☠ And more: https://t.co/sVzEemcuvJpic.twitter.com/eHe0AbIJR1

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) June 22, 2021