Sea ot Thieves est sorti en 2018 en ayant du mal à trouver son public à cause d’un manque de contenu à la sortie. Cependant, des années se sont écoulées et depuis le jeu brille et ne cesse de surprendre avec ses nombreux ajouts de contenus. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car nous venons d’apprendre que le titre de Rare vient d’atteindre le palier symbolique des 25 millions de joueurs et de joueuses.

25 millions de pirates

Il y a peu, le titre avait établi un nouveau record de connexion en atteignant un pic de 4,8 millions de moussaillons, aujourd’hui, ce dernier vient d’atteindre le cap des 25 millions de joueurs et de joueuses. Cela fait beaucoup de pirates qui parcourent les mers hostiles de Sea of Thieves, et pourtant ils ne sont pas à la recherche du One Piece.

Il est certain que, l’arrivée des saisons et notamment celle en collaboration avec Disney pour inclure l’univers de Pirate des Caraïbes dans le jeu, ont grandement aidé à atteindre ce chiffre. Sea of Thieves a encore de longues années devant lui et de beaux contenus à implémenter, mais il est tant de passer aux festivités.

Les chiffres sont jolis mais les récompenses le sont encore plus. Afin de célébrer ce nouveau cap, Rare offre à celles et ceux qui lanceront Sea of Thieves entre le 19 octobre à 16h et le 26 octobre, même heure, 25 000 pièces d’or et doublons. De plus, si vous remettez un trésor pendant cette période, vous aurez une chance d’être tiré au sort pour remporter 25 millions d’or.

Sea of Thieves est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, en cloud, et ce dernier est disponible dans le Xbox Game Pass.