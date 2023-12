L’un des plus beaux succès de la scène indépendante en 2023

Comme d’habitude, il faut toujours remettre ce genre de chiffres dans son contexte, Sea of Stars ne s’est pas vendu à 4 millions d’exemplaires (ce qui serait un carton ahurissant pour un si petit studio), mais il peut bien compter sur un public de 4 millions de personnes grâce à sa présence dans les abonnements de PlayStation et de Xbox. On ignore les réels chiffres de vente du jeu tout comme on ne sait pas si un tel score lui permet d’être rentable, mais Sabotage Studio semble en tout cas très fier de ce résultat et n’hésite pas à le partager.

Après tout, même si le jeu est proposé actuellement sur les abonnements, il aura bientôt droit à un DLC, nommé Throes of The Watchmaker, qui pourra s’adresser à une large communauté potentiellement prête à payer un petit bonus (sauf pour celles et ceux qui ont grandement participé au Kickstarter du jeu, qui y auront accès sans surcoût).

Sea of Stars est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch

