ScourgeBringer : le titre se trouve une date pour son édition complète sur PC et consoles

Si vous ne connaissez pas ScourgeBringer, on ne peut que vous conseiller de lire l’aperçu effectué sur le site de ce petit rogue-lite nerveux. C’est à l’occasion de la Gamescom 2020 que l’équipe de Flying Oak Games a annoncé la date de sortie de l’édition complète du titre.

Inclus dans le GamePass

Le jeu sortira donc de sa phase d’accès anticipé le 21 octobre 2020, soit dans un peu moins de deux mois, sur PC, Nintendo Switch et Xbox One. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ScourgeBringer sera inclus dans l’abonnement GamePass de Microsoft, ce qui vous permettra de le découvrir sans dépenser un denier de plus si vous êtes déjà abonné.

N’hésitez pas à jeter un œil au trailer diffusé pendant cette Gamescom afin de savoir si ça peut coller entre Khyra, l’héroïne du jeu et vous.