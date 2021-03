ScourgeBringer arrivera le 22 avril prochain sur PS4 et sur PS Vita

Parmi les rogue-lite à s’être démarqué l’année dernière, on retiendra ScourgeBringer, le titre de Flying Oak Games qui avait su réinventer la recette du genre pour proposer un gameplay de grande qualité et un défi plus qu’intéressant. Uniquement disponible sur PC, Swtch et Xbox One à sa sortie, le titre va enfin débarquer sur les consoles PlayStation le mois prochain.

Une édition physique en prime

Oui, « les » consoles PlayStation, mais on ne parle pas de la PS5. Car en plus d’arriver sur PS4, le jeu va aussi avoir droit à sa version PS Vita. La console portable de Sony va donc recevoir une version du jeu en même temps que la version PS4, soit le 22 avril prochain.

En plus de cela, une version physique pour la version PS Vita verra le jour via Play Asia dès cet été, pour les collectionneurs. Quant à la version physique PS4, elle sera distribuée par Pix’n Love, avec une édition limitée en plus.

Pour en savoir plus sur ScourgeBringer, n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.