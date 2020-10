Scourgebringer débarque aujourd’hui sur PC et consoles

Disponible en accès anticipé depuis presque un an, Scourgebringer débarque sur PC et consoles dès aujourd’hui dans sa version 1.0. Avec, au programme, un tas de nouveautés ! N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test pour vous faire une idée sur le roguelite de Flying Oak Games.

La rencontre entre Celeste et Dead Cells

Scourgebringer vous plongera dans la peau de Khyra qui devra percer les secrets d’un monde mystérieux, où de nombreuses machines et monstres en voudront à votre peau. Avec des mécaniques de platformer et des combats très nerveux, profitez d’un univers généré procéduralement et mettez un terme au Fléau.

Cette version 1.0 embarque un tout nouveau monde, The Beyond, mais également un nouveau mode de jeu Chaos Roots qui vous permettra de rejouer à volonté en modifiant le curseur de difficulté à la façon d’un Hades.

Disponible dans le Xbox Game Pass, le titre est également disponible sur PC via la plateforme GOG au prix de 14,99€ mais également sur Nintendo Switch via le eShop.