Scorn s’offre une longue session de gameplay

Ouvertement inspiré du travail de l’artiste Hans Ruedi Giger, Scorn intrigue depuis un long moment. En effet, cela fait désormais plusieurs années que le titre de Ebb Software a été annoncé, et pourtant on ne sait encore rien sur son scénario, ses mécaniques ou sa date de sortie. Et ça ne va guère changer avec la vidéo d’aujourd’hui.

Du gameplay qui fait froid dans le dos

Cela fait maintenant quelques années que Scorn nous est apparu pour la première fois dans un trailer énigmatique. Initialement annoncé pour 2017, puis pour 2019, le titre a finalement à nouveau repoussé longuement sa sortie. Ce que l’on doit visiblement à l’ambition croissante du studio Ebb Software. Et on ne peut clairement pas lui en vouloir, car sur le papier ce projet a de quoi enthousiasmer, ne serait-ce qu’avec son aspect visuel unique dans le paysage vidéoludique.

Inspiré très largement du travail de H.R. Giger, ce First Person Shooter étrange devrait être une sorte de Survival Horror proposant diverses énigmes. Et ce n’est pas la séquence de gameplay diffusée plus tôt dans l’année qui va contredire ces affirmations. Celle de cette semaine non plus, du reste.

Aujourd’hui on vous propose en effet une session d’environ treize minutes, capturée par les équipes de chez GameSpot. Au delà du fait qu’il s’agisse une nouvelle fois d’une claque visuelle et artistique, on notera surtout que cette vidéo est la première à être capturée sur Xbox Series X en ce qui concerne Scorn. L’occasion, donc, de se rendre compte que le titre semble tourner aussi bien sur console que sur PC.

Scorn est attendu pour l’année prochaine sur PC et Xbox Series X | S.