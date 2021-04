Scavengers sortira en accès anticipé dès le 28 avril prochain

Scavengers a eu droit à sa bêta fermée il y a quelques temps, et on ne savait pas quand le jeu serait accessible à plus de monde. Le studio Midwinter Entertainment est récemment revenu pour nous annoncer une bonne nouvelle, à savoir que son titre est sur le point de sortir en accès anticipé, du moins sur PC.

Un accès anticipé quelque peu fermé

Scavengers lancera donc son accès anticipé dès le 28 avril prochain sur Steam et l’Epic Games Store. Le hic, c’est que pour y participer, il faudra impérativement visionner quelques parties du jeu sur Twitch, ou bien faire partie des heureux élus pour gagner des clés via des concours organisés par les différents médias dès le 28 avril. Plus d’informations à ce sujet seront communiquées dès mercredi.

Le titre est aussi prévu pour sortir sur PS4 et Xbox One, mais rien n’a été précisé sur ces versions pour le moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur Scavengers, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.