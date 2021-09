Scarlet Nexus arrive aujourd’hui sur le Xbox Game Pass et montre un aperçu de son premier DLC

Avant sa sortie, Scarlet Nexus faisait l’objet de toutes sortes de rumeurs infondées sur sa potentielle arrivée sur le Xbox Game Pass day one. Ce n’est évidemment pas arrivé, mais il faut croire que Bandai Namco et Microsoft étaient tout de même sur le point de concrétiser un accord. Lors de la conférence Microsoft du Tokyo Game Show, on apprend en effet que le titre arrive sur le programme.

Sortie surprise pour l’un des gros jeux de cette année

Il n’aura donc pas fallu attendre bien longtemps avant que le titre arrive sur le Xbox Game Pass. Quelques mois après sa sortie, l’Action-RPG de Bandai Namco s’offre une sortie surprise sur le programme en marge du Tokyo Game Show, puisque le jeu est disponible dès aujourd’hui sur le Xbox Game Pass PC, Consoles et Cloud Gaming.

Une bonne nouvelle qui s’accompagne avec un premier aperçu de la version 1.04 du jeu à venir prochainement, tout comme le premier DLC du jeu, que l’on peut voir à la 15ème minute de la vidéo ci-dessus.

Scarlet Nexus est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.