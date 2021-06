Scarlet Nexus : Bandai Namco dément les rumeurs autour de la sortie du jeu sur le Game Pass

Avec toutes les sortie Day One offertes sur le Xbox Game Pass, de folles rumeurs ne cessent de naître ces derniers mois à propos de certains jeux, que certains et certaines verraient bien arriver sur le service de Microsoft dès le jour de leur sortie. La dernière cible en date de ces bruits de couloir n’était autre que la prochaine grosse sortie de Bandai Namco, Scarlet Nexus, mais l’éditeur a tenu à couper court à tous les ragots.

Pas de sortie surprise

Non, n’attendez pas Scarlet Nexus sur le Xbox Game Pass dès sa sortie, malgré ce que certaines rumeurs ont voulu nous faire croire. C’est VGC qui a obtenu l’information directement en contactant Bandai Namco, qui a déclaré :

« Nous n’avons aucun plan pour amener Scarlet Nexus sur le Xbox Game Pass pour le moment et nous sommes excités à propos de son lancement sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 25 juin. »

Scarlet Nexus ne nous fera donc pas une Outriders, ce qui semble bien logique. Même si le jeu semble avoir un deal commercial avec Xbox pour la campagne marketing (il était apparu lors d’un premier Xbox Series X showcase), comme c’est le cas de nombreux jeux, que ce soit dans ce sens ou chez Sony, n’attendez pas Scarlet Nexus sur le catalogue de Game Pass tout de suite.