Sam & Max: This Time It’s Virtual! dévoile quatre minutes de gameplay

Annoncé fin août lors de la Gamescom 2020, Sam & Max: This Time It’s Virtual!, le jeu en réalité virtuelle se déroulant dans l’univers de Sam & Max, se montre par l’intermédiaire d’une vidéo de gameplay.

Sortie prévue en 2021

Pendant quatre minutes, le titre donne un premier aperçu de ce qu’il réserve aux joueurs et aux joueuses. Les interactions avec l’environnement semblent assez nombreuses puisqu’il sera visiblement possible de se protéger avec le couvercle d’une poubelle, utiliser un lance-roquettes, lancer des couteaux et des fléchettes, escalader ou encore avancer tout en évitant des pièges.

Sam & Max: This Time It’s Virtual! arrivera l’année prochaine sur des plateformes VR non spécifiées pour le moment. Rappelons également que le jeu Sam & Max Save The World Remastered, version modernisée de Sam & Max : Saison 1, sortira le 2 décembre sur PC et Switch.